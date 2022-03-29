Во Львовской области сбили три крылатых российских ракеты

Жертв и потерпевших нет.

В Золочевском районе Львовской области противовоздушная оборона сбила три ракеты, выпущенные армией Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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По его словам, загорелась трава. Спасателям удалось пожар локализовать. "Угрозы для жителей района нет. Жертв нет", — подчеркнул Козицкий.

За прошедшие сутки, 28 марта, во Львовской области сирены трижды извещали о проветренной тревоге: предупреждали об угрозе ракетного удара.

Как сообщалось, во вторник, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева . Кафиры разрушили пол здания — от девятого до первого этажа. По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.

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