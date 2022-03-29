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Во Львовской области сбили три крылатых российских ракеты

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Во Львовской области сбили три крылатых российских ракеты

Фото: Сергей Борзов

Жертв и потерпевших нет.

В Золочевском районе Львовской области противовоздушная оборона сбила три ракеты, выпущенные армией Российской Федерации.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, загорелась трава. Спасателям удалось пожар локализовать. "Угрозы для жителей района нет. Жертв нет", — подчеркнул Козицкий.

За прошедшие сутки, 28 марта, во Львовской области сирены трижды извещали о проветренной тревоге: предупреждали об угрозе ракетного удара.

Как сообщалось, во вторник, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева . Кафиры разрушили пол здания — от девятого до первого этажа. По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.

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