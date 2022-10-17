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Во Львовской области слышали взрывы: Козицкий прокомментировал информацию

Дата публикации
Просмотры
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Во Львовской области слышали взрывы: Козицкий прокомментировал информацию

Фото: УНИАН

Взрывы во Львовской области не подтвердились.

Во Львовской области в понедельник, 17 октября, местные жители сообщают о звуках взрывов. Глава ОВА Максим Козицкий опроверг эту информацию.

Об этом пишут пользователи соцсетей.

Жители Львовской области сообщают, что 17 октября, во время масштабной воздушной тревоги, слышали звуки, похожие на взрывы. Глава Львовской ОВА это опроверг.

"Информация о взрывах во Львовской области, которую во время воздушной тревоги распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась. На Львовщине все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", — написал Максим Козицкий.

Террор гражданского населения Украины

Российские оккупанты в понедельник, 17 октября, продолжают террор против гражданского населения. Россияне утром запустили дроны-камикадзе по Киеву. Они попали в энергетическую инфраструктуру и здание в центре Киева. Там погибли уже четыре человека.

В Винницкой области оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры. О звуках взрывов также сообщали на Тернопольщине и Хмельнитчине.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3891
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