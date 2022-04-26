Во Львовской области сообщили, сколько еще вынужденных переселенцев готовы принять

По официальным данным, Львовская область с начала полномасштабного вторжения России приютила 330 тысяч человек.
Львовская область готова принять 10 тыс. вынужденных переселенцев в государственных и коммунальных учреждениях.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Мы готовы расселить еще 10 тысяч человек в государственных и коммунальных учреждениях, примерно 600 – в частном секторе", – заявил он.
Он также сообщил, что за минувшие сутки в области расселили 309 человек. По официальным данным, Львовская область с начала полномасштабного вторжения приютила 330 тысяч человек.
Также значительное количество вынужденных переселенцев поселилось у родных или арендовало жилье.
За границу через пункты пропуска во Львовскую область выехали 10 тысяч человек в сутки, с 24 февраля — 1 миллион 781 тысяча.
Напомним, польское воеводство предоставило 3 млн злотых для поддержки вынужденных переселенцев во Львовской области.
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