Во Львовской области утром работали силы ПВО: что известно

Во Львовской области утром работали силы ПВО: что известно

Больше информации вскоре.

Утром 16 апреля во Львовской области работали силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и длилась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны. Больше информации вскоре", — написал он.

Напомним, утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.

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