Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львовской области утром работали силы ПВО: что известно

Дата публикации
Просмотры
1999
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львовской области утром работали силы ПВО: что известно

defence-ua.com

Больше информации вскоре.

Утром 16 апреля во Львовской области работали силы противовоздушной обороны во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которая началась в 05:46 и длилась до 07:02, работали наши силы противовоздушной обороны. Больше информации вскоре", — написал он.

Напомним, утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Взрывы раздались в Дарницком районе и на окраине города.

Читайте также:

Следующая публикация