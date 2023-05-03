Во Львовской области военный потерял на вокзале автомат: как его наказали

Во Львовской области суд вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале.

Во Львовской области Жолковский районный суд вынес приговору военному, который потерял на железнодорожном вокзале автомат.

Об этом пишет издание Zahid.net.

Как стало известно, инцидент произошел еще в июне прошлого года. Мужчина находился на железнодорожной станции Добросин железнодорожного вокзала. Но во время ночного отдыха оставил оружие без присмотра. Уже ночью он увидел, что автомат, с магазином, украли.

"Он сдал наряд, облокотился на дерево, автомат был сбоку. Когда проснулся, то увидел, что автомата нет. Сначала он искал автомат сам, а затем с сержантом и целой батареей. Также добавил, что с него взыскали стоимость автомата", — пишет издание.

Уже в суде военный признал свою вину. Ему назначили два года тюрьмы, но освободили от отбывания наказания, установив год условного срока.

Напомним, что на Львовщине осудили мужчину, который после получения повестки не пришел в военкомат.

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