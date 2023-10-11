Во Львовской области вспыхнул очередной конфликт между гражданами и ТЦК: детали инцидента

В ТЦК говорят, что может оказаться, что конфликт разразился не между представителями ТЦК и общественностью.

Во Львовской области возник конфликт между гражданским местным населением и людьми в военной форме. В Сети предполагается, что к ситуации причастны работники местного ТЦК. Однако в областном территориальном центре комплектования сделали заявление по этому поводу.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского ТЦК и СП.

“Сетью интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка”, — заявили в пресс-службе.

Добавим, что во Львовском областном ТЦК в комментарии для ТСН.ua высказали предположение, что может оказаться, что на видео — не представители территориального центра комплектования, а другой службы. В то же время военные отметили, что если окажется, что это были представители ТЦК, то событие впоследствии прокомментируют.

Напомним, что мужчина, которого избил военный ТЦК и СП Самбора во Львовской области, рассказал, что переживает при жизни – свою и отца.

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