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Во Львовской области задержали главного врача, который продавал мужчинам справки для выезда за границу

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Во Львовской области задержали главного врача, который продавал мужчинам справки для выезда за границу

Фото: ГУ НП во Львовской области

Во Львовской области правоохранители задержали главного врача Жовковской районной больницы.

Медик за тысячу долларов продавал военнообязанным мужчинам справки во избежание мобилизации и возможности выезда за границу.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Главный врач одной из больниц был задержан, когда ему передавали взятку в размере тысячи долларов. Деньги он требовал от мужчины, который хотел избежать мобилизации в ВСУ и беспрепятственно уехать за границу.

Медика задержали, ему инкриминируют ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Врачу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данным издания Zaxid.net, задержан главный врач Жовковской районной больницы.

Напомним, в Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему. Молодой человек возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.

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