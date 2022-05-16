Во Львовской области задержали главного врача, который продавал мужчинам справки для выезда за границу

Во Львовской области правоохранители задержали главного врача Жовковской районной больницы.
Медик за тысячу долларов продавал военнообязанным мужчинам справки во избежание мобилизации и возможности выезда за границу.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Главный врач одной из больниц был задержан, когда ему передавали взятку в размере тысячи долларов. Деньги он требовал от мужчины, который хотел избежать мобилизации в ВСУ и беспрепятственно уехать за границу.
Медика задержали, ему инкриминируют ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Врачу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
По данным издания Zaxid.net, задержан главный врач Жовковской районной больницы.
Напомним, в Тернопольской области 17-летний киевлянин, уехавший во время военных действий из столицы, организовал мошенническую схему. Молодой человек возглавил группу мошенников в регионе. Вместе с 11 сообщниками открыл подпольный бизнес по организации выезда мужчин призывного возраста за границу.
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