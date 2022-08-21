Во многих городах Крыма снова "хлопки": оккупанты сообщают о работе ПВО

Очевидцы сообщают о взрывах в Севастополе, Саках, Евпатории, Новофедоровке и Бахчисарае.

Вечером, 21 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Розвожаев утверждает, что Вооруженные Силы Украины попытались нанести удар по военному аэродрому "Бельбек" возле Севастополя.

"Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории", — отметил коллаборант.

В оккупированном Севастополе звучал сигнал воздушной тревоги.

Также очевидцы сообщают о "хлопке" в Саках, где две недели назад было попадание в военный аэродром. Пророссийские телеграмм-каналы "ЧП Севастополь", "ЧП Симферополь", "Известия Крым" сообщили о работе российской ПВО в районе Евпатории, Новофедоровки, Бахчисарая и Севастополя.

Раньше мы писали о списке всех локаций оккупированного полуострова, где в августе были слышны взрывы.