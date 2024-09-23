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Во многих областях объявлена воздушная тревога, в Запорожье — взрывы: что известно

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Во многих областях объявлена воздушная тревога, в Запорожье — взрывы: что известно

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях. / Фото: ТСН.ua

Сообщается о скоростной цели в направлении Киевской области.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. В КГГА призвали горожан срочно последовать в укрытие гражданской защиты и отмечали, что тревога связана с опасностью применения ракетного вооружения. Тем временем в Запорожье раздаются взрывы.

Об вбухах в Запорожье сообщили корреспонденты "Общественного".

"В Запорожье раздались повторные звуки взрывов", — отметили свидетели.

Мониторинговые каналы также сообщают, что Запорожье находится под обстрелом КАБ, в городе раздаются взрывы.

Призываем не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях.

Напомним, сегодня, 23 сентября, враг уже обстреливал Запорожье и близлежащие поселки. Выпустил около 7 управляемых авиабомб, повлекших за собой масштабные разрушения. Число пострадавших возросло до 22. В больнице находятся две жительницы города.

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