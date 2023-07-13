Во многих областях Украины объявили тревогу: в Воздушных силах предупреждают о ракетах

Вечером, 13 июля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога в 23:34 объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

Воздушная тревога 13 июля

В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты совершили на юг Украины комбинированную атаку и использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО.

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