Во многих областях Украины объявили тревогу: в Воздушных силах предупреждают о ракетах

Украинцев призывают пройти к укрытиям.
Вечером, 13 июля, во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Есть угроза ракетных ударов.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в 23:34 объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Сумской и Запорожской областях.
В воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов.
"Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 13 июля российские оккупанты совершили на юг Украины комбинированную атаку и использовали тактику рассредоточения усилий Сил обороны и ПВО.
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