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Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: причина и карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: причина и карта

Сирены прозвучали во многих регионах 13 июля

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.

Во вторник, 5 сентября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом говорит карта воздушных тревог.

По состоянию на 18.50 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Воздушная тревога 5 сентября / ©
Воздушная тревога 5 сентября

В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами. Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбою.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, чем и как Россия может наносить удары по критической инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
2102
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