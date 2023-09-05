Во многих областях Украины объявили воздушную тревогу: причина и карта

Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям.
Во вторник, 5 сентября во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Об этом говорит карта воздушных тревог.
По состоянию на 18.50 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В воздушных силах ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами. Украинцев призывают быть в безопасных местах к отбою.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
Напомним, Юрий Игнат рассказал, чем и как Россия может наносить удары по критической инфраструктуре.
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