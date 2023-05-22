Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Во многих областях Украины в понедельник, 22 мая, снова объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу в регионах начали объявлять в 17:30. Опасность существует в Донецкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Мониторинговые телеграммы пишут об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Напомним, 22 мая 2023 года в Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские террористы еще раз обстреливали регион.

Также в Нью-Йорке россияне беспилотником ударили по гражданским машинам. На сегодня известно 2 пострадавших.

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