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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3693
Время на прочтение
1 мин
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Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

В Украине 22 мая объявлена воздушная тревога.

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Во многих областях Украины в понедельник, 22 мая, снова объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушную тревогу в регионах начали объявлять в 17:30. Опасность существует в Донецкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Мониторинговые телеграммы пишут об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Напомним, 22 мая 2023 года в Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские террористы еще раз обстреливали регион.

Также в Нью-Йорке россияне беспилотником ударили по гражданским машинам. На сегодня известно 2 пострадавших.

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Дата публикации
Просмотры
3693
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