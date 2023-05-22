Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.
Во многих областях Украины в понедельник, 22 мая, снова объявлена воздушная тревога. Украинцев призывают быть в безопасных местах.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушную тревогу в регионах начали объявлять в 17:30. Опасность существует в Донецкой, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Мониторинговые телеграммы пишут об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Напомним, 22 мая 2023 года в Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Российские террористы еще раз обстреливали регион.
Также в Нью-Йорке россияне беспилотником ударили по гражданским машинам. На сегодня известно 2 пострадавших.
Читайте также:
- Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом
- Свободу "БНР": Сеть разразилась мемами на события в Белгородской области
- Почему с Беларуси почти не взлетают российские самолеты и дроны: Наев дал ответ