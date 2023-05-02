Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога: в Запорожье раздался взрыв

Украинцев призвали находиться в безопасных местах.
В Украине во вторник, 2 мая, во многих областях объявлена воздушная тревога. В Запорожье сообщают о звуках взрыва.
Об этом свидетельствует "Карта воздушных тревог".
Воздушная тревога 2 мая в 15:31 была объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Херсонской областях. Мониторинговые телеграммы-каналы предупреждают об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Жители Запорожья также пишут, что в их городе слышен звук взрыва.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
Напомним, в ночь на 1 мая оккупанты выпустили по нашему государству 18 ракет, из которых 15 удалось сбить.
Также российские террористы в ночь на 28 апреля запустили ракету по жилому дому в Умани. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Тогда погибли 23 человека, среди которых есть дети.
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