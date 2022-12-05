Во многих регионах – аварийные отключения: Зеленский сообщил, где самая сложная ситуация со светом

В этот вечер больше всего отключений электричества в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В результате очередного массированного ракетного обстрела РФ 5 декабря во многих регионах Украины для стабилизации энергосистемы пришлось перейти к аварийным отключениям электричества.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

По его словам, сразу после обстрела энергетики приступили к восстановительным работам.

Самая сложная ситуация – в центральных областях Украины, Одесской, Запорожской, Харьковской областях. Во многих регионах для стабилизации энергосистемы пришлось перейти к аварийным отключениям света.

"От Закарпатья до Киевщины, от Кировоградщины до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер — Винница, Киевщина, Житомирщина, Днепропетровщина, Одесщина, Хмельницкая и Черкасская область. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность", — отметил глава государства.

Зеленский заметил, что российский ракетный террор снова затрагивает не только Украину, но и соседние государства. В частности, в Молдове возникли перебои с электричеством.

"Это раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум", – подытожил он.

Напомним, украинская ПВО сбила вражеские ракеты в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Днепропетровской, Киевской областях.

По Киеву россияне запустили 10 ракет, из которых 9 удалось сбить.

В ДТЭК уже сообщили о возможных последствиях ракетного удара.

В "Укрэнерго" после обстрелов ввели графики аварийных отключений электричества по всей Украине.

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