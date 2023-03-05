Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога (карта)

По информации мониторинговых групп, причиной стали неизвестные воздушные цели, запущенные врагом.
В Украине в конце суток, 5 марта в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины.
Граждан призывают не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в ближайшее укрытие.
По информации мониторинговых пабликов, по состоянию на 23.33 вражеская воздушная цель зашла в Киевскую область и шла в направлении Броваров. В самой столице воздушную тревогу пока не объявляют.
Между тем, местные жители в соцсетях пишут о звуках взрывов на Киевщине. Вероятно, речь идет о работе ПВО.
Также сообщалось, что в Харьковской области вражеские БПЛА, которые шли в районе Балаклеи и Змиева, были уничтожены.
Мэр города Кременчуг Полтавской области Виталий Малецкий в соцсетях предупредил граждан о "повышенной опасности". Тем временем в Сети пишут о трех воздушных объектах над Полтавщиной, один из них – возле Кременчуга.
Напомним, что в Запорожье завершен разбор завалов многоэтажки, разрушенной в результате российского удара. От преступных действий оккупантов погибли 13 человек.
Читайте также: