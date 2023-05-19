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Во многих регионах Украины снова раздается воздушная тревога: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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5256
Время на прочтение
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Во многих регионах Украины снова раздается воздушная тревога: детали

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Украинцев призывают спрятаться в укрытия.

Ровно в полночь, 19 мая, во многих регионах Украины снова объявили воздушную тревогу.

В частности, сирены звучат в Киеве, Киевской и Черниговской областях. По информации мониторинговых пабликов, здесь зафиксированы вражеские БПЛА.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена на востоке и юго-востоке: в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Там существует угроза применения врагом ракет с баллистической траекторией.

Карта воздушных тревог на 00.00 19 мая / ©
Карта воздушных тревог на 00.00 19 мая

Напомним, что воздушная тревога во многих регионах страны звучала три часа назад, около 21:00 18 мая. Тогда в России взлетел МиГ-31, являющийся носителем ракет "Кинжал".

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Дата публикации
Просмотры
5256
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