Во вражеском дроне "Гербера" в камере обнаружили видео с китайского завода

Российский дрон

В сбитом российском дроне «Гербера» обнаружили камеру китайского производства, а в камере — видео, снятые на китайском заводе во время проверки камеры перед ее отправкой в РФ.

Об этом сообщил украинский эксперт по системам РЭБ и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«В камере очередной сбитой „Гербери“ обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры», — написал он.

Оружие оккупантов все чаще содержит китайские детали

На видео видна лаборатория или производственный цех предприятия, где производили камеру. Также хорошо просматривается трафик на улице большого города — и это точно не Россия. Как это видео оказалось в камере — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Россия применила против Украины современные сверхбыстрые дроны “Герань-3». В составе этих БпЛА специалисты обнаружили иностранные комплектующие, что свидетельствует об обходе Россией международных санкций.