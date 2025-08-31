ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
187
Время на прочтение
1 мин

Во вражеском дроне "Гербера" в камере обнаружили видео с китайского завода

На флешке беспилотника обнаружили запись испытаний камеры, которые осуществляли именно в Китае.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Российский дрон

Российский дрон

В сбитом российском дроне «Гербера» обнаружили камеру китайского производства, а в камере — видео, снятые на китайском заводе во время проверки камеры перед ее отправкой в РФ.

Об этом сообщил украинский эксперт по системам РЭБ и связи Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«В камере очередной сбитой „Гербери“ обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры», — написал он.

Оружие оккупантов все чаще содержит китайские детали

Оружие оккупантов все чаще содержит китайские детали

На видео видна лаборатория или производственный цех предприятия, где производили камеру. Также хорошо просматривается трафик на улице большого города — и это точно не Россия. Как это видео оказалось в камере — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Россия применила против Украины современные сверхбыстрые дроныГерань-3». В составе этих БпЛА специалисты обнаружили иностранные комплектующие, что свидетельствует об обходе Россией международных санкций.

Дата публикации
Количество просмотров
187
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie