Во временно оккупированном Бердянске массово увольняются директора школ

Власти города уверяют, что заработную плату работники образования получат в срок.
В Бердянске, который временно контролируют российские оккупанты, директора школ массово пишут заявления на увольнение.
Об этом сообщает Бердянский городской совет в Telegram.
"Значительная часть директоров школ и руководители отдела образования написали заявление об увольнении с должностей. Работать при сложившихся обстоятельствах в городе просто нет возможности", — говорится в сообщении.
Об этой ситуации проинформирована и областная администрация, и СБУ, Нацполиция и лично министр Ирина Верещук.
В городе также действует распоряжение областных властей о вынужденных каникулах в школах. Запустить образовательный процесс даже отдаленно нет возможности.
"И тем не менее, все выплаты заработной платы, которые необходимо проводить педагогам и коллективам школ и детских садов – производятся в плановом порядке", — сообщает горсовет.
Напомним, в Украине на 12 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров.
Читайте также:
- Содержание в Васильевке эвакуационных автобусов и более 4 тысяч спасенных украинцев: результаты работы гумкоридоров за 11 апреля
- Агент российских спецслужб: СБУ задержала бывшего сотрудника администрации президента
- "Орки – это не люди, им нужна только пещера": Гайдай о том, как армия РФ воюет с больницами и стиральными машинами