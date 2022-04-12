Во временно оккупированном Бердянске массово увольняются директора школ

Власти города уверяют, что заработную плату работники образования получат в срок.

В Бердянске, который временно контролируют российские оккупанты, директора школ массово пишут заявления на увольнение.

Об этом сообщает Бердянский городской совет в Telegram.

"Значительная часть директоров школ и руководители отдела образования написали заявление об увольнении с должностей. Работать при сложившихся обстоятельствах в городе просто нет возможности", — говорится в сообщении.

Об этой ситуации проинформирована и областная администрация, и СБУ, Нацполиция и лично министр Ирина Верещук.

В городе также действует распоряжение областных властей о вынужденных каникулах в школах. Запустить образовательный процесс даже отдаленно нет возможности.

"И тем не менее, все выплаты заработной платы, которые необходимо проводить педагогам и коллективам школ и детских садов – производятся в плановом порядке", — сообщает горсовет.

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