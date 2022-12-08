Во временно оккупированном Бердянске на авиабазе раздались сильные взрывы

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области на авиабазе раздались мощные взрывы. После этого там разгорелся пожар.

Об этом сообщила "Суспильному" глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина.

По данным Галициной, сначала было слышно три мощных взрыва, после этого раздалось еще 15 взрывов меньшей силы. На место происшествия выехали почти все кареты скорой помощи и находившиеся в городе пожарные автомобили.

На авиабазе разразился масштабный пожар.

Оккупация Бердянска

Российские захватчики еще в феврале оккупировали украинский Бердянск. В марте жители города выходили на масштабные протесты и потребовали от оккупантов покинуть Бердянск. Люди делали это, рискуя собственными жизнями. 20 марта стало известно, что россияне задерживают участников проукраинских акций протеста и жестоко избивают их.

24 марта стало известно, что в порту Бердянска ВСУ уничтожили российский корабль "Орск" и повредили еще три судна кафиров.

Также в Бердянске с начала войны раздаются взрывы. Там украинские партизаны ликвидируют предателей, ставших гауляйтерами города.

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