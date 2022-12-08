Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Бердянске на авиабазе раздались сильные взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
699
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во временно оккупированном Бердянске на авиабазе раздались сильные взрывы

Фото: Associated Press

На место выехали многие скорые и пожарные.

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области на авиабазе раздались мощные взрывы. После этого там разгорелся пожар.

Об этом сообщила "Суспильному" глава городской военной администрации Бердянская Виктория Галицина.

По данным Галициной, сначала было слышно три мощных взрыва, после этого раздалось еще 15 взрывов меньшей силы. На место происшествия выехали почти все кареты скорой помощи и находившиеся в городе пожарные автомобили.

На авиабазе разразился масштабный пожар.

Оккупация Бердянска

Российские захватчики еще в феврале оккупировали украинский Бердянск. В марте жители города выходили на масштабные протесты и потребовали от оккупантов покинуть Бердянск. Люди делали это, рискуя собственными жизнями. 20 марта стало известно, что россияне задерживают участников проукраинских акций протеста и жестоко избивают их.

24 марта стало известно, что в порту Бердянска ВСУ уничтожили российский корабль "Орск" и повредили еще три судна кафиров.

Также в Бердянске с начала войны раздаются взрывы. Там украинские партизаны ликвидируют предателей, ставших гауляйтерами города.

Читайте также:

Дорого, безлюдно и опасно – реалии оккупированного Бердянска

Дорого, безлюдно и опасно – реалии оккупированного Бердянска

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
699
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация