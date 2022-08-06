Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв возле отдела полиции

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области произошел взрыв.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"В центре оккупированного Бердянска произошел взрыв возле захваченного россиянами здания городского отдела полиции", — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в оккупированной Макеевке раздавались взрывы, вероятно, детонировал вражеский склад с боеприпасами (видео).

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