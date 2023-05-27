Во временно оккупированном Бердянске раздались сильные взрывы: видны клубы черного дыма (фото)

Местные пишут, что "прилетело" на территорию завода "Азовкабель".

В субботу, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раз прогремели сильные взрывы. В небо поднимаются клубы черного дыма.

Об этом сообщают бердянские телеграм-каналы.

Взрыв в Бердянске раздался 27 мая после обеда. После этого местные жители видели в небе клубы черного дыма.

Бердянские телеграм-каналы сообщают, что "прилет" случился на территории завода "Азовкабель". Пока официальных данных об этом нет.

В Бердянске снова раздались взрывы. / Фото: из соцсетей

Напомним, утром 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления погремели сильнейшие взрывы.

Также во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером, 25 мая, раздалось несколько громких взрывов.

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