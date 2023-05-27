Во временно оккупированном Бердянске раздались сильные взрывы: видны клубы черного дыма (фото)

Местные пишут, что "прилетело" на территорию завода "Азовкабель".
В субботу, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раз прогремели сильные взрывы. В небо поднимаются клубы черного дыма.
Об этом сообщают бердянские телеграм-каналы.
Взрыв в Бердянске раздался 27 мая после обеда. После этого местные жители видели в небе клубы черного дыма.
Бердянские телеграм-каналы сообщают, что "прилет" случился на территории завода "Азовкабель". Пока официальных данных об этом нет.
Напомним, утром 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления погремели сильнейшие взрывы.
Также во временно оккупированном Бердянске Запорожской области поздно вечером, 25 мая, раздалось несколько громких взрывов.
Читайте также:
- "Полетят головы": в ГУР прокомментировали реакцию РФ на события в Белгородской области
- Украинские военные начали обучение на американских танках Abrams — Пентагон
- В Тверской области РФ раздавались взрывы: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию