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Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3282
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы: что известно

В Бердянске 11 июня слышны взрывы. / Фото: Запорожская ОВА

Местные сообщают о взрыве.

В воскресенье, 11 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. Произошло это в районе порта.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы "Бердянск сегодня" и "Бердянск в оккупации".

Местные жители сообщают, что 11 июня ориентировочно в 17:05 были слышны громкие взрывы. Они звучали из района порта в оккупированном Бердянске.

Впоследствии российские гауляйтеры заявили, что якобы "ПВО сбила ракету".

Пока достоверного подтверждения этому нет.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 8 июня прогремели взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.

Также в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.

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Дата публикации
Просмотры
3282
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