Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы: что известно

Местные сообщают о взрыве.
В воскресенье, 11 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. Произошло это в районе порта.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы "Бердянск сегодня" и "Бердянск в оккупации".
Местные жители сообщают, что 11 июня ориентировочно в 17:05 были слышны громкие взрывы. Они звучали из района порта в оккупированном Бердянске.
Впоследствии российские гауляйтеры заявили, что якобы "ПВО сбила ракету".
Пока достоверного подтверждения этому нет.
Напомним, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 8 июня прогремели взрывы. На месте инцидента вспыхнул мощный пожар.
Также в начале июня в порту оккупированного Бердянска прогремели взрывы. После этого россияне наспех начали выводить отсюда корабли.
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