Во временно оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы — очевидцы

В понедельник, 14 августа, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области слышны звуки взрывов.

Об этом пишет телеграмм-канал "Бердянск сегодня".

Телеграмм-канал со ссылкой на очевидцев сообщает о громких взрывах в районе временно оккупированного Бердянска. Люди насчитали не менее 10 взрывов.

Очевидцы утверждают, что звуки звучали вне города. Пока официальной информации об этом нет.

"В Бердянске громко! Местные жители сообщают о более 10 звуках взрывов. Звук за пределами города!", — сообщают в Сети.

Напомним, 12 августа местные также сообщали о звуках взрывов и публиковали фотографии с места инцидента.

Читайте также: