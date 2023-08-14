Во временно оккупированном Бердянске слышны громкие взрывы — очевидцы

Подробности инцидента неизвестны.
В понедельник, 14 августа, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области слышны звуки взрывов.
Об этом пишет телеграмм-канал "Бердянск сегодня".
Телеграмм-канал со ссылкой на очевидцев сообщает о громких взрывах в районе временно оккупированного Бердянска. Люди насчитали не менее 10 взрывов.
Очевидцы утверждают, что звуки звучали вне города. Пока официальной информации об этом нет.
"В Бердянске громко! Местные жители сообщают о более 10 звуках взрывов. Звук за пределами города!", — сообщают в Сети.
Напомним, 12 августа местные также сообщали о звуках взрывов и публиковали фотографии с места инцидента.
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