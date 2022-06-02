Во временно оккупированном Бердянске в порту раздался взрыв

В Бердянске Запорожской области в порту произошел взрыв.
Есть предположение, что был уничтожен груз оккупантов.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
"Есть информация о мощном взрыве в районе морского порта во временно оккупированном Бердянске. По предварительным данным, украинскими партизанами уничтожен один из военных грузов оккупанта", — говорится в сообщении.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе российские оккупанты похищают людей и берут их в плен. Местные жители перешли к скрытому противостоянию с военными преступниками РФ.
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