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Во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв: что известно о "бавовне" (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
6874
Время на прочтение
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Во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв: что известно о "бавовне" (фото)

"Хлопок" в Донецке / Фото: из соцсетей

Взрыв раздался предположительно на базе окупантов.

Во временно оккупированном Донецке в четверг, 13 июля, раздался сильный взрыв. Пока гауляйтеры заявляют о "работе ПВО", в небо поднимается чёрный дым.

Об этом пишут донецкие телеграммы-каналы.

Взрывы в оккупированном Донецке раздались 13 июля ориентировочно в 14:30. Местные гауляйтеры уже успели заявить о "работе ПВО". Однако донецкие телеграмм-каналы публикуют в Сети последствия мощной "бавовны".

Взрыв в Донецке / © из соцсетей
Взрыв в Донецке / Фото: из соцсетей

Местные сообщают, что они видят клубы черного дыма в районе завода "Топаз". Там вероятно российские террористы обустроили одну из своих военных баз.

Взрыв в районе завода
Взрыв в районе завода "Топаз" в Донецке / Фото: из соцсетей

Официально об инциденте в оккупированном Донецке пока ничего не известно.

Напомним, 4 июля в оккупированной Макеевке произошла серия взрывов, после чего над городом начали подниматься клубы дыма.

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Дата публикации
Просмотры
6874
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