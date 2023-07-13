Во временно оккупированном Донецке раздался сильный взрыв: что известно о "бавовне" (фото)

Взрыв раздался предположительно на базе окупантов.
Во временно оккупированном Донецке в четверг, 13 июля, раздался сильный взрыв. Пока гауляйтеры заявляют о "работе ПВО", в небо поднимается чёрный дым.
Об этом пишут донецкие телеграммы-каналы.
Взрывы в оккупированном Донецке раздались 13 июля ориентировочно в 14:30. Местные гауляйтеры уже успели заявить о "работе ПВО". Однако донецкие телеграмм-каналы публикуют в Сети последствия мощной "бавовны".
Местные сообщают, что они видят клубы черного дыма в районе завода "Топаз". Там вероятно российские террористы обустроили одну из своих военных баз.
Официально об инциденте в оккупированном Донецке пока ничего не известно.
Напомним, 4 июля в оккупированной Макеевке произошла серия взрывов, после чего над городом начали подниматься клубы дыма.
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