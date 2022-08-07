Во временно оккупированном Донецке загорелся пожар на российских складах оружия: фото, видео

Во временно оккупированном Донецке в воскресенье, 7 августа, разразился пожар на российских складах с оружием.

На месте происшествия слышны звуки взрывов, российский склад с оружием горит уже несколько часов.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Пожар на российских складах с оружием в Киевском районе Донецка произошел ориентировочно в 18:30. По сообщению местных жителей, на российских складах с оружием по состоянию на 22:00 до сих пор продолжается пожар, который российские оккупанты и коллаборанты не могут ликвидировать.

Также местные сообщают и о возгорании в Кировском районе Донецка.

Фото: телеграмм-канал "Типовой Донецк"

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Напомним, в июле в Донецке ВСУ попали во вражеский склад с боеприпасами.

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