Во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздалось несколько взрывов (фото)

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы.

В городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремели несколько взрывов. В Сети предполагают, что сработало российское ПВО.

Об этом сообщают местные в Telegram-каналах.

Пока известно, что в городе было слышно 3-4 взрыва, после чего в небо поднялись столбы дыма.

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