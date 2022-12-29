Во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздалось несколько взрывов (фото)

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму раздались взрывы.
В городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремели несколько взрывов. В Сети предполагают, что сработало российское ПВО.
Об этом сообщают местные в Telegram-каналах.
Пока известно, что в городе было слышно 3-4 взрыва, после чего в небо поднялись столбы дыма.
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