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Во временно оккупированном Енакиево упал самолет (фото, видео)

Во временно оккупированном Енакиево упал самолет (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1482
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Енакиево упал самолет (фото, видео)

В пятницу, 3 марта, местные Telegram-каналы сообщили, что в городе Енакиево сбит самолет.

В городе Енакиево Донецкой области 3 марта упал вражеский самолет Су-34.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на оккупационного "главу администрации" Романа Храменкова.

По его словам, пилоты якобы успели катапультироваться.

В то же время оккупанты уже жалуются, что самолет был их, а сбила его якобы украинская ПВО. К тому же, город Енакиево россияне называют "тыловым", хотя от линии фронта он расположен всего примерно в 20 километрах. Поэтому оккупанты никак не могут понять, как "в тыловой город" могли достать украинские защитники.

По другой же информации, это был "дружественный выстрел" и россияне сами попали по своему самолету. Пока официальной информации об инциденте нет.

Напомним, вечером 2 марта в окрестностях города Коломна Московской области также раздался громкий взрыв, который был слышен во всех уголках города. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и опубликовали соответствующие фото и видео.

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Дата публикации
Просмотры
1482
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