Во временно оккупированном Энергодаре слышны взрывы: городской голова призвал покинуть улицы

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в понедельник, 15 августа, слышны взрывы.
Местных жителей призвали немедленно покинуть улицы, поскольку неизвестно, какие провокации в этот раз устроили российские оккупанты.
Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов. Сохраняйте максимальную осторожность и оставьте улицы!", — написал Орлов.
Напомним, днем 14 августа российские войска обстреляли Энергодар Запорожской области. В результате атаки россиян есть жертва и раненые местные жители. По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, смертельные ранения получил работник Запорожской АЭС, мастер цеха.
Читайте также:
- Обстрелы ЗАЭС: Зеленский обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья
- Оккупанты обстреливают ЗАЭС: жителей Энергодара призвали не выходить на улицу
- Украинские разведчики обратились к жителям оккупированного Энергодара