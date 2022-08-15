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Во временно оккупированном Энергодаре слышны взрывы: городской голова призвал покинуть улицы

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Во временно оккупированном Энергодаре слышны взрывы: городской голова призвал покинуть улицы

ФОТО: Энергодарский городской совет

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в понедельник, 15 августа, слышны взрывы.

Местных жителей призвали немедленно покинуть улицы, поскольку неизвестно, какие провокации в этот раз устроили российские оккупанты.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов. Сохраняйте максимальную осторожность и оставьте улицы!", — написал Орлов.

Напомним, днем 14 августа российские войска обстреляли Энергодар Запорожской области. В результате атаки россиян есть жертва и раненые местные жители. По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, смертельные ранения получил работник Запорожской АЭС, мастер цеха.

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