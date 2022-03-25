Во временно оккупированном Геническе российские военные выдают местным рублям

Прокуратура уже проводит расследование.

В Геническе (Херсонская область) военные выдают местные рубли. Областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти.

Об этом говорится на странице областной прокуратуры Facebook.

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По данным следствия, на территории Генической военные РФ выдают местным жителям вероятные средства – рубли. Такие бумажки они раздают людям в размере 10 тысяч на одного человека.

Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев объяснил ситуацию с введением российского рубля на территории Херсонской области.

“Что касается рублей, то они могут вводиться, когда исчезнет гривневая масса. Для того чтобы она не исчезла, должна работать экономика. Мы стараемся поддерживать хотя бы внутреннюю экономику, чтобы люди выходили на работу и платили налоги. О рублях у нас пока речь даже не идет. Рубли могут ввести, когда Херсонщина будет признана оккупированной зоной и остановятся все казначейские счета", — сказал он.

Напомним, согласно статье 99 Конституции Украины, денежной единицей Украины является гривна.

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