Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские телеканалы

Также в Херсоне заработало радио "Суспильне".

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальных сетях.

"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад", - написал он в Telegram-канале в ночь на понедельник, 7 ноября 2022 года.

По его словам, началось радиовещание "Суспильного" на 92.00 FM.

Что происходит на Херсонщине

Напомним, что россияне обесточили Берислав на Херсонщине, а это может означать, что свет может не быть вплоть до деоккупации.

Также оккупанты активно имитируют "эвакуацию" на левый берег Днепра. На правом берегу Днепра еще остается множество российских военных. Они в основном базируются вне Херсона.

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