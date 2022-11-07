Во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание российские телеканалы

Во временно оккупированном Херсоне остановилось вещание российских телеканалов.
Также в Херсоне заработало радио "Суспильне".
Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в социальных сетях.
"Пропагандистские телеканалы во временно оккупированном Херсоне прекратили вещание еще неделю назад", - написал он в Telegram-канале в ночь на понедельник, 7 ноября 2022 года.
По его словам, началось радиовещание "Суспильного" на 92.00 FM.
Что происходит на Херсонщине
Напомним, что россияне обесточили Берислав на Херсонщине, а это может означать, что свет может не быть вплоть до деоккупации.
Также оккупанты активно имитируют "эвакуацию" на левый берег Днепра. На правом берегу Днепра еще остается множество российских военных. Они в основном базируются вне Херсона.
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