Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: фото

Во временно оккупированном Херсоне в среду, 21 сентября, прогремели мощные взрывы.

Взрывы раздавались в нескольких районах города. По предварительным данным, в Херсоне уничтожена переправа у железнодорожного моста и место базирования оккупантов.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Сообщается, что в районе железнодорожного моста в Херсоне была уничтожена предположительно переправа и техника российских оккупантов.

Фото: Фото из социальных сетей

Взрывы также звучали в Жилищном поселке, в районе улиц Филатова-Розы Люксембург. Там, по предварительным данным, была база оккупантов. Местные сообщают, что после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Туда поехало много карет скорой помощи.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили несколько баз российских захватчиков, склады с боекомплектом и скопление техники.

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