Во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: фото

Во временно оккупированном Херсоне в среду, 21 сентября, прогремели мощные взрывы.
Взрывы раздавались в нескольких районах города. По предварительным данным, в Херсоне уничтожена переправа у железнодорожного моста и место базирования оккупантов.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
Сообщается, что в районе железнодорожного моста в Херсоне была уничтожена предположительно переправа и техника российских оккупантов.
Взрывы также звучали в Жилищном поселке, в районе улиц Филатова-Розы Люксембург. Там, по предварительным данным, была база оккупантов. Местные сообщают, что после взрыва вспыхнул масштабный пожар. Туда поехало много карет скорой помощи.
Напомним, в Херсонской области ВСУ уничтожили несколько баз российских захватчиков, склады с боекомплектом и скопление техники.
Читайте также:
- Никакой уцелевшей избы: как выживают в селах Николаевщины, когда рядом бои за Херсон
- В Крыму оккупанты строят на админгранице с Херсонщиной фортификационные сооружения и проводят "мобилизацию"
- Почему РФ так упорно держится за правый берег Днепра на юге: объяснение эксперта