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Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста: фото, видео

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Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста: фото, видео

Фото: соцсети

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 7 августа, раздались взрывы.

Местные жители сообщают, что мощные взрывы были слышны в районе Антоновского моста.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Местные жители сообщают, что после 23:00 в Херсоне и области слышны взрывы. Также в районе Антоновского моста вспыхнул пожар.

Жители Херсона публикуют вероятно фото пожара на Антоновском мосту, который пытались отремонтировать российские оккупанты. По данным пользователей соцсетей, на мосту российские захватчики оставили свою технику. Вероятно, именно она и вспыхнула.

О взрывах также сообщают во временно оккупированных Скадовске, Новой Каховке, Чернобаевке и Олешках и других оккупированных населенных пунктах.

Напомним, ВСУ держат под огневым контролем любые переправы оккупантов в Херсонской области.

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