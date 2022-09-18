Во временно оккупированном Херсоне раздались громкие взрывы: над городом виден черный дым

Во временно оккупированном Херсоне в воскресенье, 18 сентября, прогремели мощные взрывы.

По предварительным данным, взрывы произошли в районе воинской части, которую могли использовать российские оккупанты.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы со ссылкой на местных жителей.

По данным местных жителей, в Херсоне слышали взрывы в районе "Юбилейного". После этого над городом поднялся чёрный дым. В соцсетях предполагается, что возгорание могло произойти в районе воинской части, где дислоцировались российские захватчики.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Напомним, российские оккупанты вечером 17 сентября устроили вооруженную провокацию в Херсоне. На провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что масштабная стрельба в центре Херсона — это еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.

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