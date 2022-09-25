Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: у Антоновского моста виден дым

Во временно оккупированном Херсоне 25 сентября прогремели взрывы.
После мощных взрывов, местные жители заметили дым в районе Антоновского автомобильного моста.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
Взрывы в Херсоне раздались ориентировочно в 16:02 25 сентября. После этого в городе в районе Антоновского автомобильного моста местные жители заметили дым. Вероятно, удар нанесли именно по нему.
Пока нет официальной информации о последствиях.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.
Читайте также:
- В Одессе произошел взрыв на АЗС (видео)
- В Одессе слышны взрывы: в небе заметили, вероятно, иранский беспилотник (видео)
- Украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, который должен был атаковать Николаев