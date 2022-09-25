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Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: у Антоновского моста виден дым

Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: у Антоновского моста виден дым

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Во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы: у Антоновского моста виден дым

Фото: Фото из социальных сетей

Во временно оккупированном Херсоне 25 сентября прогремели взрывы.

После мощных взрывов, местные жители заметили дым в районе Антоновского автомобильного моста.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Взрывы в Херсоне раздались ориентировочно в 16:02 25 сентября. После этого в городе в районе Антоновского автомобильного моста местные жители заметили дым. Вероятно, удар нанесли именно по нему.

Пока нет официальной информации о последствиях.

© Фото из социальных сетей
Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

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