Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во временно оккупированном Изюме функции "полиции" выполняют представители "ДНР" – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
859
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во временно оккупированном Изюме функции "полиции" выполняют представители "ДНР" – Генштаб

Associated Press

В частности, они обыскивают жилье людей.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики взялись исполнять роль "полиции" во временно оккупированном Изюме в Харьковской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 8 апреля.

Кроме того, отмечается, что оккупанты страны-агрессорки пытаются вести наступление в районе города Изюм. Также хотят возобновить железнодорожное сообщение из Купянска в города Харьков, Изюм и Сватово.

Напомним, руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российским войскам не требуется сам Изюм. Оккупантам нужно направление, через которое оккупанты смогли бы переправлять технику в сторону Луганской и Донецкой областей.

Читайте также:

 
Следующая публикация