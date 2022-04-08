Во временно оккупированном Изюме функции "полиции" выполняют представители "ДНР" – Генштаб

В частности, они обыскивают жилье людей.
Боевики так называемой "Донецкой народной республики взялись исполнять роль "полиции" во временно оккупированном Изюме в Харьковской области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 8 апреля.
Кроме того, отмечается, что оккупанты страны-агрессорки пытаются вести наступление в районе города Изюм. Также хотят возобновить железнодорожное сообщение из Купянска в города Харьков, Изюм и Сватово.
Напомним, руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российским войскам не требуется сам Изюм. Оккупантам нужно направление, через которое оккупанты смогли бы переправлять технику в сторону Луганской и Донецкой областей.