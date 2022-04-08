Во временно оккупированном Изюме функции "полиции" выполняют представители "ДНР" – Генштаб

В частности, они обыскивают жилье людей.

Боевики так называемой "Донецкой народной республики взялись исполнять роль "полиции" во временно оккупированном Изюме в Харьковской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 8 апреля.

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"Во временно занятом Изюм представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски лиц и помещений местного населения", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что оккупанты страны-агрессорки пытаются вести наступление в районе города Изюм. Также хотят возобновить железнодорожное сообщение из Купянска в города Харьков, Изюм и Сватово.

Напомним, руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что российским войскам не требуется сам Изюм. Оккупантам нужно направление, через которое оккупанты смогли бы переправлять технику в сторону Луганской и Донецкой областей.

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