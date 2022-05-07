Во временно оккупированном Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии — омбудсмен

Мобилизированные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины.
Во временно оккупированном Россией Крыму продолжается незаконная мобилизация в ряды российской армии.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
”В настоящее время длится 15 призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Мобилизванные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины”, — подчеркнула она.
Денисова отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационному государству запрещается вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказывающихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
Напомним, российские оккупанты на захваченных ими территориях Запорожской области проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия.
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