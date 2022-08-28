Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы и вспыхнул пожар: видео

Во временно оккупированном Крыму в воскресенье, 28 августа, раздались взрывы и вспыхнул пожар.
Несколько мощных взрывов слышали жители города Алупка, потом люди заметили дым.
Об этом пишут крымские телеграммы каналы.
Как говорится, взрывы слышали жители города Алупки. Впоследствии в лесу вблизи города вспыхнул пожар. Так называемая оккупационная "власть" Крыма уже поспешила заявить о якобы работе ПВО.
Больше о взрывах в оккупированном Крыму пока ничего не известно.
Напомним, уже тысячи россиян пытаются срочно уехать с территории Крыма. Паника в оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах. Во время специального совещания, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков приказал любым способом скрывать все взрывы на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного Крыма.
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