Во временно оккупированном Крыму россияне активно роют траншеи: к чему они готовятся

Оккупанты очень примитивно мыслят, поэтому и обустраивают такие примитивные линии обороны.

После освобождения юга, левобережной Херсонщины и Запорожской области так или иначе, но начнется освобождение временно оккупированного Крыма.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, для чего во временно оккупированном Крыму россияне активно роют траншеи.

"К чему готовятся оккупанты?.. Пожалуй, к туристическому сезону. Мы все понимаем, что после освобождения юга, левобережной Херсонщины и Запорожской области так или иначе, но начнется освобождение временно оккупированного Крыма", — отметил эксперт.

В то же время, по его словам, сценарий освобождения Крыма будет совсем иным, чем сценарий освобождения Харьковщины, Херсонщины, Запорожья, Луганщины.

"Я не исключаю, что этот сценарий будет похож на тот, как освобождали остров Змеиный. Хотя полуостров больше по площади, суть не изменится вовсе. Этот процесс будет начат в 2023 году. И российские оккупанты это очень хорошо понимают, поэтому стараются на своем примитивном уровне обустраивать линию обороны. Каждые шаги, предпринимаемые ВСУ, неожиданные для российских оккупантов", — сказал он.

Напомним, что в Крыму россияне ждут ВСУ и даже начали окапываться на пляжах.

Ранее сообщалось, что оккупантские власти в Крыму намерены бесплатно раздавать землю местным жителям, которые согласились воевать против Украины.

10 декабря в Крыму раздались взрывы в Симферополе, Севастополе и Джанкое.

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