Во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое раздались сильные взрывы

Местные сообщают о звуках взрывов у аэродрома.

Во временно оккупированном Джанкое 20 марта у аэродрома раздалось несколько взрывов.

Об этом пишут в соцсетях местные жители и сообщает телеграмм-канал "Николаевский Ваньок".

Сообщается, что местные жители слышали несколько взрывов. Об этом они пишут в соцсетях.

Звуки "хлопка" слышали ориентировочно в 20:49. Через несколько минут раздались новые взрывы. Телеграмм-канал "Николаевский Ваньок" сообщает, что на место происшествия уже поехали скорые, а возле одной из школ вспыхнул пожар. Там расположен военный городок окупантов.

Местные в соцсетях подтверждают информацию о нескольких взрывах.

Также в Сети распространяют видео со звуками, похожими на "прилеты" по вероятно российским оккупационным войскам. На записях слышны звуки взрывов и стрельба.

Напомним, бывший советник ОП, аналитик Алексей Арестович считает, что Путин уже мысленно попрощался со своей имперской "жемчужиной" – временно оккупированным Крымом. Он знает, что ВСУ в рамках контрнаступления планируют нанести по полуострову массированное огневое влияние.

Также 18 марта во временно оккупированном Севастополе утром было неспокойно. Местные сообщают о взрывах, а также звуках, похожих на стрельбу.

Читайте также: