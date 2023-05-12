Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы (фото)

Вечером 12 мая во временно захваченном Луганске были слышны взрывы.
Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.
Об этом сообщают местные.
Отмечается, что перед мощным взрывом в городе была слышна работа оккупационных ПВО.
Следует отметить, что захваченный оккупантами Луганск расположен не менее, чем в 85 км от линии фронта.
Напомним, сейчас ВСУ осуществляют на Бахмутском направлении эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не может держать давление украинских защитников и отступает.
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