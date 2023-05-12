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Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1591
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы (фото)

Взрывы в Луганске 12 мая

Вечером 12 мая во временно захваченном Луганске были слышны взрывы.

Над городом якобы вблизи одного из заводов виден сильный дым.

Об этом сообщают местные.

Отмечается, что перед мощным взрывом в городе была слышна работа оккупационных ПВО.

Следует отметить, что захваченный оккупантами Луганск расположен не менее, чем в 85 км от линии фронта.

Взрывы в Луганске 12 мая / ©
Взрывы в Луганске 12 мая
Взрывы в Луганске 12 мая / ©
Взрывы в Луганске 12 мая
Взрывы в Луганске 12 мая / ©
Взрывы в Луганске 12 мая
Взрывы в Луганске 12 мая / ©
Взрывы в Луганске 12 мая
Взрывы в Луганске 12 мая / ©
Взрывы в Луганске 12 мая

Напомним, сейчас ВСУ осуществляют на Бахмутском направлении эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не может держать давление украинских защитников и отступает.

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Дата публикации
Просмотры
1591
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