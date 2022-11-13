Во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы: над городом виден черный дым (фото)

В оккупированный Луганск прилетела "бавовна".
Вечером, 13 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Над городом виден черный дым.
Об этом сообщают сепаратистские телеграммы-каналы.
Взрывы слышали в одном из районов Луганска. Местные пишут, что они были очень сильны. После взрывов в небе виден черный дым.
Гауляйтеры Луганщины уже успели отчитаться, что в городе "сработало ПВО", однако в комментариях местные отмечают, что это не так. Пока официально не известно, что произошло в Луганске.
Ситуация в оккупированном Луганске: что известно
Россия еще в 2014 году оккупировала украинский Луганск. Россияне под прикрытием "нас здесь нет" провозгласили в регионе фейковую недореспублику и установили там марионеточную власть. В сентябре 2022 года РФ провела на оккупированной Луганщине еще один фейковый референдум и предприняла попытку аннексии украинских территорий.
В 2022 году Россия превратила украинский город в свою военную базу. Там оккупанты содержат своих военных и лечат "зеков-вагнеровцев".
Также на оккупированной Луганской области россияне провели массовую мобилизацию: в оккупационную армию призвали чуть ли не все мужское население региона.
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