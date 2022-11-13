Во временно оккупированном Луганске раздались мощные взрывы: над городом виден черный дым (фото)

Вечером, 13 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Над городом виден черный дым.

Об этом сообщают сепаратистские телеграммы-каналы.

Взрывы слышали в одном из районов Луганска. Местные пишут, что они были очень сильны. После взрывов в небе виден черный дым.

Гауляйтеры Луганщины уже успели отчитаться, что в городе "сработало ПВО", однако в комментариях местные отмечают, что это не так. Пока официально не известно, что произошло в Луганске.

Фото: из соцсетей

Ситуация в оккупированном Луганске: что известно

Россия еще в 2014 году оккупировала украинский Луганск. Россияне под прикрытием "нас здесь нет" провозгласили в регионе фейковую недореспублику и установили там марионеточную власть. В сентябре 2022 года РФ провела на оккупированной Луганщине еще один фейковый референдум и предприняла попытку аннексии украинских территорий.

В 2022 году Россия превратила украинский город в свою военную базу. Там оккупанты содержат своих военных и лечат "зеков-вагнеровцев".

Также на оккупированной Луганской области россияне провели массовую мобилизацию: в оккупационную армию призвали чуть ли не все мужское население региона.

Читайте также: