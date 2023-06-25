Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: фото

Луганск посетила "бавовна".
В воскресенье, 25 июня, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Пока обстоятельства инцидента неизвестны.
Об этом сообщают луганские телеграммы-каналы.
Взрывы во временно оккупированном Луганске в воскресенье, 25 июня, прогремели после обеда. Произошло это в одном из районов города.
Местные жители публикуют фото и видео последствий мощной "бавовны". Пока официальной информации о данном инциденте нет.
Напомним, сильный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.
Также террорист Гиркин пожаловался на украинских военных, которые точным ударом уничтожили в Луганске местонахождение российских оккупантов.
Читайте также:
- Пойдут ли "вагнеровцы" на Киев из Беларуси: военный эксперт оценил шансы террористов Пригожина
- Контрнаступление ВСУ: в Минобороны Украины озвучили потрясающие потери российской армии
- Ту-22М3 – бомбардировщик, терроризирующий нас по ночам: история, характеристика, вооружение