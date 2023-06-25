Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: фото

В воскресенье, 25 июня, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Пока обстоятельства инцидента неизвестны.

Об этом сообщают луганские телеграммы-каналы.

Взрывы во временно оккупированном Луганске в воскресенье, 25 июня, прогремели после обеда. Произошло это в одном из районов города.

Местные жители публикуют фото и видео последствий мощной "бавовны". Пока официальной информации о данном инциденте нет.

Напомним, сильный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.

Также террорист Гиркин пожаловался на украинских военных, которые точным ударом уничтожили в Луганске местонахождение российских оккупантов.

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