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Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1960
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: фото

В Луганске раздались сильные взрывы

Луганск посетила "бавовна".

В воскресенье, 25 июня, во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы. Пока обстоятельства инцидента неизвестны.

Об этом сообщают луганские телеграммы-каналы.

Взрывы во временно оккупированном Луганске в воскресенье, 25 июня, прогремели после обеда. Произошло это в одном из районов города.

Местные жители публикуют фото и видео последствий мощной "бавовны". Пока официальной информации о данном инциденте нет.

Напомним, сильный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.

Также террорист Гиркин пожаловался на украинских военных, которые точным ударом уничтожили в Луганске местонахождение российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1960
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