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Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: где случилась "бавовна"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1835
Время на прочтение
1 мин
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Во временно оккупированном Луганске раздались сильные взрывы: где случилась "бавовна"

В Луганске слышны взрывы.

Местные публикуют последствия взрывов в городе.

Во вторник, 13 июня, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Местные жители пишут, что их было минимум три.

Об этом пишут в соцсетях, публикуя видео последствий ударов.

Взрывы в оккупированном Луганске раздались 13 июня после обеда. После этого видно, как в небо поднимается чёрный дым. Местные пишут, что слышали минимум три громких взрыва.

По предварительным данным, "бавовна" прилетела в места дислокации российской террористической армии. Еще один взрыв слышали в районе местного авторынка. Официальной информации об этом пока нет.

Напомним, сильный взрыв в оккупированном Луганске прогремел утром 8 июня в районе предприятия "Лугансктепловоз", где российские войска устроили ремонтную базу.

Также террорист Гиркин пожаловался на украинских военных, которые точным ударом уничтожили в Луганске местонахождение российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1835
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