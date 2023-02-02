Во временно оккупированном Мариуполе на базе оккупантов прогремели мощные взрывы: виден черный дым

Во временно оккупированном Мариуполе на базе кафиров, которую те обустроили возле торгового центра в четверг, 2 февраля, прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

После взрывов на месте происшествия виден черный дым. По данным горсовета, возле торгового центра российские оккупанты обустроили свою базу.

"В районе ТРЦ "ПортСити" и 23-го микрорайона. Именно там, где у оккупантов были места их базирования . Освобождение от российских оккупантов украинского города у моря уже в скором времени", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе 24 января произошел "хлопок" в казарме с 200 российскими оккупантами, после чего на место прибыли многие "скорые" и чрезвычайники.

Также в Мариуполь из Бердянского направления провозят подбитую технику российских военных.

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