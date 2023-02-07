Во временно оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы — советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области во вторник, 7 февраля, прогремели мощные взрывы в районе порта.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко отметил, что всего было слышно 5 мощных взрывов в Приморском районе города, куда оккупанты ранее завезли много вооружений.

"Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Там именно, где недавно оккупанты завезли технику и ПВО. Подробности (скорее — последствия) устанавливаем", — написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе все чаще раздаются взрывы в местах, где российские оккупанты обустроили свои базы. Ранее на базе оккупантов, которую те обустроили возле торгового центра в четверг, 2 февраля, прогремели мощные взрывы.

В городе также замечают скопление вражеской техники. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко информировал, что оккупанты свозят в окрестности города десятки тысяч военных и технику.

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