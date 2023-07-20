Во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар в Украинском доме

Здание горит второй раз за время оккупации города.

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме, бывшем ДК Металлургов.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в городе прогремел один глухой взрыв, в результате которого и произошло возгорание. Здание горит уже второй раз за время оккупации Мариуполя. Это результат неконтролируемого нашествия российского криминалитета, говорит Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты могут отправить в лагерь и депортировать мариупольцев без российского паспорта.