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Во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар в Украинском доме

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во временно оккупированном Мариуполе произошел пожар в Украинском доме

В Мариуполе загорелся Украинский дом / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Здание горит второй раз за время оккупации города.

Во временно оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар в Украинском доме, бывшем ДК Металлургов.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в городе прогремел один глухой взрыв, в результате которого и произошло возгорание. Здание горит уже второй раз за время оккупации Мариуполя. Это результат неконтролируемого нашествия российского криминалитета, говорит Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты могут отправить в лагерь и депортировать мариупольцев без российского паспорта.

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Дата публикации
Просмотры
168
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