Во временно оккупированном Мариуполе раздался взрыв: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области произошел взрыв. По предварительной информации, сработало ПВО окупантов

Об этом сообщил Telegram-канал "Спротив Маріуполя".

"15:32 ( 14:32 по Киевскому времени) Взрыв. Визуально сработало ПВО – пытались что-то сбить. Но поражение цели визуально подтвердить не можем. Ждем хороших новостей?" – говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированный Мариуполь привезли российских беженцев из Курской области. Их размещают в домах, которые ранее принадлежали местным жителям, но были отобраны оккупантами после того, как мариупольцы вынужденно покинули город из-за войны.

Как выглядит разрушенный россиянами Мариуполь

Читайте также: