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Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения

Во временно оккупированном Мариуполе россияне провели военные учения

На весенний период оккупанты планируют усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. / Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Собрание "резервистов" — это еще один способ кремлевских оккупантов привлекать местное население к войне против своего Отечества.

Военные учения "Шторм-2025" оккупанты провели во временно оккупированном Мариуполе. Участниками этого мероприятия стали представители силовых структур псевдообразования ДНР с привлечением гражданского населения. Речь идет о мужчинах, которые вписаны в оккупационную администрацию города как "резервисты".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Собрание "резервистов" — это еще один способ кремлевских оккупантов привлекать местное население к войне против своего Отечества. Ведь после таких учений большинство мужчин уже не возвращаются домой, а отправляются на фронт. Таким обманным способом кремль пытается пополнять свою армию и дальше продолжать кровопролитную войну в Украине.

На весенний период оккупанты планируют усилить принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты постоянно давят на мужчин призывного возраста, заставляя их подписывать контракты под угрозой арестов, конфискации имущества или депортации в депрессивные регионы России.

"Центр национального сопротивления вновь призывает местное население на ВТО фиксировать и документировать факты принудительного привлечения в армию врага. Передавайте информацию об их деятельности, расположении и передвижении. А чтобы приблизить время деоккупации украинских земель, присоединяйтесь к Движению сопротивления!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее речь шла о том, что в захваченном врагом Мариуполе нашли место массовых захоронений погибших горожан, похороненных вместе со строительным мусором.

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