Во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали местного "полицейского"

Во временно оккупированном Мелитополе пытались подорвать так называемого "заместителя начальника отдела участковых местных УВД". В настоящее время он находится в больнице, его состояние "стабильное".

Об этом сообщает коллаборант, так называемый "член главного совета администрации Запорожской области" Владимир Рогов.

Так, на пути, по которому "сотрудник полиции" обычно ходит на работу, было заложено самодельное взрывное устройство. В момент, когда так называемый "полицейский" проходил мимо, взрывчатка сдетонировала. Коллаборант получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По словам Рогова, состояние "полицейского" стабильное – его доставили в больницу с минно-взрывной травмой ноги. В свою очередь, РИА-Мелитополь сообщает, что по предварительным данным, партизаны пытались подорвать коллаборанта по имени Сергей Сковырко.

Напомним, ранее украинские партизаны, участники движения "Атеш", взорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области. Как уточняют в партизанском движении, диверсию на железной дороге провели с целью помешать поставке российских войск на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.

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